Elezioni a Gioia Tauro, i candidati scaldano i motori. Schiavone: "Siamo la classe dirigente di domani". E la Russo si affigge... i manifesti

Queste sono state le parole di Rosario Schiavone durante la presentazione dei candidati delle liste “Tradizione e Innovazione” e “Alleanza Gioiese” . L’evento si è svolto venerdì sera nei locali delle “Cisterne”: «C’è stata una risposta fantastica dei cittadini, che ci conferma la grande voglia di cambiamento che si respira a Gioia Tauro», ha affermato Schiavone, aggiungendo: «Non si può parlare di cambiamento se dietro le facce nuove degli altri candidati si nasconde la solita vecchia politica che ci ha governato negli ultimi 30 anni. C’è chi ha costruito una squadra attorno a un candidato andando solo alla ricerca del consenso e chi ha costruito un candidato attorno a una squadra, raggruppando le idee e non i cartelli elettorali». Schiavone ha continuato tracciando il bilancio del percorso fatto: «Abbiamo rimesso al centro del dibattito politico temi veri e spesso trascurati come l’agricoltura, la marineria, ma anche l'inclusione sociale, la terza età, l’infanzia e politiche a tutela degli animali». La serata è stata ulteriormente arricchita dalla presenza del parlamentare e coordinatore provinciale di “Noi Moderati” Nino Foti, dell’on. Pino Galati e del candidato alle prossime elezioni europee in quota “Noi Moderati” Riccardo Rosa, che hanno manifestato il loro pieno appoggio al progetto politico di Schiavone e alle sue liste. Ma soprattutto, il leader nazionale di “Noi Moderati” e già ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi, che ha elogiato il lavoro del candidato, incoraggiandolo a seguire la strada del cambiamento. Lupi ha dichiarato: «Voglio ringraziarvi per avermi dato l'opportunità di presenziare a questo evento. Vedo passione, voglia di cambiamento, voglia di rinnovare, ed è quello che stiamo facendo anche col nostro partito a livello nazionale. Sono contento che la classe dirigente provinciale del partito», il cui responsabile cittadino è Giovanni Lollio, candidato nelle liste di Schiavone, «abbia puntato su di voi. Per questo motivo saremo a supporto e disposizione del progetto con tutte le nostre forze».

«Una squadra formata da persone competenti, ognuna in un settore di riferimento. Mentre noi eravamo alle prese col programma, altri candidati a sindaco erano alle prese con l’albero genealogico dei nostri candidati per cercare parenti da candidare con l'obiettivo di dividere le famiglie. Nonostante la campagna elettorale dura e sporca, qui c’è la classe dirigente del domani: 32 donne e uomini liberi che hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo e sono scese in campo per amore della città».

Sul fronte della coalizione "La Ginestra"

Intanto, sul fronte della coalizione “La Ginestra” che sostiene la candidata a sindaco Mariarosaria Russo, venerdì notte si è registrato un simpatico momento di aggregazione profuso da tutti i candidati a consigliere, dai sostenitori e dalla stessa candidata sindaco che, in vista dell’apertura della campagna elettorale in forma ufficiale, hanno organizzato di uscire tutti insieme, armati di scope e secchielli, per il rituale dell'affissione dei manifesti, un modo per inaugurare la corsa a Palazzo Sant’Ippolito sotto i migliori auspici. Un vero e proprio carosello di auto e una carovana di candidati si sono riversati per le strade della città prodigandosi ad affiggere manifesti negli appositi spazi predisposti, con in testa la stessa preside Mariarosaria Russo e tanto di foto ricordo per immortalare il simbolico momento.

In un clima di festosa partecipazione, i membri della coalizione hanno percorso le principali vie del centro e delle periferie, dimostrando un forte senso di comunità e un’invidiabile energia. Non solo un gesto di propaganda, ma una vera e propria occasione per creare momenti di aggregazione e contatto diretto con i cittadini.

La candidata Russo, presente all’evento, ha commentato: «Questa iniziativa nasce dalla volontà di coinvolgere attivamente i cittadini nella campagna elettorale, mostrando che la politica può essere fatta anche con il sorriso e la partecipazione. Vogliamo una città più pulita, non solo fisicamente ma anche moralmente, e il nostro gesto simboleggia il desiderio di rinnovamento e trasparenza». L’attività ha suscitato curiosità e simpatia tra i passanti, molti dei quali si sono fermati per fare domande, scattare foto e, in alcuni casi, unirsi spontaneamente all’iniziativa.