Gioia Tauro, il futuro dentro un’urna: quattro in corsa per la successione di Aldo Alessio TUTTE LE LISTE

Termina oggi, con il rush finale per la carrellata dei comizi prevista stasera a piazza dell’Incontro, dalle 18 alle 22, la campagna elettorale per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale del capoluogo pianigiano dove, salvo clamorose sorprese, servirà un successivo ballottaggio per sancire chi tra i contendenti potrà indossare la fascia tricolore.

Trenta giorni, quelli appena trascorsi, che i quattro candidati a sindaco hanno speso, chi più chi meno, tra incontri pubblici di presentazione, convegni, momenti di confronto con cittadini e associazioni ma, soprattutto, alternandosi sui palchi del centro e del quartiere Marina e attuando un certosino porta a porta. Quattro i candidati

Renato Bellofiore

Avvocato cassazionista, 56 anni, è sposato con l’insegnante Giovanna Riso e ha quattro figlie: Sofia, Silvia, Anita e Livia. Laureato in Giurisprudenza alla “Sapienza” di Roma, esercita dal 1997. È stato eletto sindaco di Gioia Tauro nel 2010, ma si è dimesso nel 2014. Già esponente del Pd, in seguito si è avvicinato alla Lega e al movimento “Fare!” di Flavio Tosi.