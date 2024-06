Reggio, nuovo Patto dei sindaci d’Europa

La terza commissione consiliare di Palazzo San Giorgio, con 13 voti favorevoli e 5 astensioni, ha dato il via libera alla proposta per il Consiglio comunale inerente l’adesione del Comune di Reggio Calabria al “Nuovo Patto dei sindaci Europa – Rafforzamento degli interventi per un’Europa più equa e neutrale dal punto di vista climatico fino al 2050”.

Il Patto dei sindaci (Covenant of Mayors) è un’iniziativa della Commissione Europea per riunire in una rete permanente le città che intendono avviare un insieme coordinato di iniziative per la lotta ai cambiamenti climatici.

Gli obiettivi e il campo di azione dell’iniziativa si sono progressivamente estesi nel corso del tempo. Nel 2015, attraverso la fusione con l’iniziativa gemella Mayors Adapt, ha avuto avvio il nuovo Patto dei sindaci per il clima e l’energia, e agli obiettivi di mitigazione si sono aggiunti quelli nell’ambito dell’adattamento ai cambiamenti climatici. Nel 2015 è stato lanciato il Patto globale dei sindaci per il clima e l’energia, capitalizzando l’esperienza acquisita in Europa, dando vita al più grande movimento di enti locali impegnati sul cambiamento climatico. Ad oggi il Patto riunisce circa 12.000 aderenti, provenienti da 60 Paesi, coinvolgendo più di 300 milioni di persone.

La commissione tenutasi ieri e successivamente il prossimo il Consiglio comunale con la proposta di delibera 29/2024 daranno mandato al sindaco per la successiva sottoscrizione del Nuovo Patto.