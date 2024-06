Gioia Tauro, la parola torna alle urne

È soprattutto sul piano politico che la candidata della coalizione “La Ginestra”, Mariarosaria Russo, affiancata sul palco dall’alleato Rosario Schiavone, ha focalizzato l’attenzione nel corso del comizio di chiusura della lunga campagna elettorale per le comunali. La preside, infatti, a dispetto di quanti hanno gridato all’inciucio, ha rivendicato con forza di essere riuscita, quale figura di massima garanzia, a concretizzare l’esperimento che in tanti prima di lei avevano provato invano ad attuare, ovvero far dialogare e sedere allo stesso tavolo anime di destra e di sinistra, tra di loro ideologicamente distanti, unite per il bene della città. È in questi termini che la leader della piattaforma civica “La Ginestra” ha spiegato l’inaspettato e storico apparentamento con il gruppo guidato da Schiavone. Un atto legittimo previsto dalla legge che, per una volta, ha scongiurato i soliti accordi formalizzati di notte e nelle segrete stanze.