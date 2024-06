Gioia Tauro, impazza il toto-nomi della Giunta Scarcella: Gambi vice, i Lavori pubblici a Ranieri

Deposte le armi della campagna elettorale, con la neo sindaca Simona Scarcella in attesa della proclamazione ufficiale che la legittimi formalmente ad esercitare i propri poteri (e attesa oggi alle 19,30 in piazza dell’Incontro per il comizio di ringraziamento), è tempo di riflessioni e commenti per i protagonisti di questa lunga competizione appena conclusa. Impazza il toto-giunta: secondo le ultime indiscrezioni, vicesindaco potrebbe essere nominata l’avvocato Marisa Gambi, tra le più fedeli supporter di Scarcella; al Bilancio potrebbe andare Fabio Fanciulli; per Giulio Ranieri si prospettano ancora i Lavori pubblici, l’Ambiente potrebbe essere affidato a Cristian Guerrisi, a Totò Parrello Sport e Spettacolo.

Intanto, tra i primi ad uscire pubblicamente con una dichiarazione affidata al proprio profilo Facebook è Rosario Schiavone il cui apparentamento con la coalizione “La Ginestra” della preside Russo non ha portato i frutti sperati. L’ex esponente di An ha espresso le congratulazioni al nuovo primo cittadino Scarcella «per la vittoria netta e incontestabile» per poi aggiungere: «Sono convinto di aver fatto le scelte giuste, abbiamo lavorato con testa e cuore per costruire un’alternativa di governo che ora dovrà crescere, partendo dall’analisi degli errori commessi».