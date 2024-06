Gioia Tauro, Simona Scarcella: «Non tradirò la vostra fiducia»

«Vi posso assicurare che la mia consiliatura durerà 5 anni checché ne dicano. Auguratevi amministrazioni comunali capaci di resistere nel tempo, chi dice il contrario non vuole il bene della città». Con questo monito, il neo sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella, nel giorno della sua proclamazione, ha concluso il comizio di ringraziamento in una piazza dell’Incontro gremita di sostenitori e cittadini. Scarcella ha ribadito fin da subito la bontà della propria affermazione respingendo ai mittenti le accuse degli ultimi giorni, tra tutte quelle dell’ex sindaco Alessio, su presunte e non meglio precisate modalità non democratiche: «Ha vinto la Gioia delle persone perbene, libere, della gente onesta e semplice: questi sono i poteri forti che mi hanno eletta e per me sono motivo di vanto e di soddisfazione - ha rimarcato il nuovo primo cittadino. I risultati della tornata elettorale sono stati chiari e importanti: la gente ha scelto di approvare il nostro progetto, di dare fiducia a me e di affidarmi per 5 anni il governo di questa città e io che ho ricevuto questo incarico vi ringrazio per questa fiducia che non tradirò».