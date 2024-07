Comune di Reggio Calabria, inizia a tirare aria di dimissioni

Le notizie che giungono da Roma non sono affatto buone per il futuro di Palazzo San Giorgio. Al Viminale non si sta più discutendo “se” inviare la commissione d’accesso al Comune ma “quando” inviarla: prima o dopo il G7 del commercio che si terrà il 16 e 17 luglio a Santa Trada? L’ultima evoluzione dell’indagine “Ducale” – con altri tre politici indagati – avrebbe impresso un’accelerazione sulla decisione che, prima o poi, dovrà assumere il ministro degli Interni Matteo Piantedosi. Ed “echi” che giungono da Palazzo San Giorgio riferiscono che anche tra i consiglieri comunali stia cominciando a serpeggiare una certo malumore che si somma all’inquietudine su quello che potrebbe succedere a breve, tanto che alcuni “sherpa” del centrodestra sarebbero in movimento per capire qual è il clima all’interno della maggioranza e se ci sono condizioni diverse (per esempio rispetto a quando hanno presentato la mozione di sfiducia qualche settimana addietro) per trovare quei tre consiglieri necessari per presentare in blocco le dimissioni e fare cadere l’Amministrazione comunale restituendo la parola agli elettori prima possibile. Questo fine settimana si annuncia davvero incandescente.