Aeroporto di Reggio, così è tutta un’altra storia

Una visione politica ampia e vincente e un investimento economico sostanzioso e mirato: così è cambiata la storia del “Tito Minniti”, che, nel breve volgere di un anno, è passato da aeroporto sull’orlo della chiusura a meravigliosa infrastruttura che collega l’Area dello Stretto con il Nord Italia e l’Europa. Nella prossima stagione invernale (dal prossimo mese di ottobre) da Reggio si potrà volare con Ryanair verso Londra, Parigi, Francoforte, Bruxelles, Katowice, Berlino, Marsiglia e Barcellona; in Italia a Bologna, Venezia e Torino si aggiungono anche Milano Malpensa e Pisa. E poi ci sono i voli di Ita per Roma e Milano Linate. Insomma, un aeroporto vero e non più soggetto a vincoli e limitazioni che ne frenavano la piena operatività.

Gongola per la vita nuova dell’Aeroporto dello Stretto l'on. Francesco Cannizzaro, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e coordinatore regionale azzurro, che sul rilancio del “Tito Minniti” ha scommesso buona parte della sua credibilità: «La Calabria vola sempre più in alto. Merito di un team che lavora sodo, con visione, con programmazione, con determinazione. È proprio per questo che Ryanair ha deciso di investire in Calabria in maniera imponente, perché oltre a capire le potenzialità della nostra regione, ha colto la serietà e la credibilità di una classe dirigente rinnovata, guidata dal lungimirante presidente Roberto Occhiuto. Grazie a Eddie Wilson, Ceo di Ryanair, che ha davvero sposato il nostro progetto Calabria».