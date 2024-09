Palmi, l’autunno “caldo” di Ranuccio: «Già diversi temi sul tavolo»

Terminata l’estate, e con essa le feste che l’hanno caratterizzata, è tempo di affrontare le tante questioni aperte che riguardano il territorio cittadino.

Ne è consapevole il primo cittadino Giuseppe Ranuccio, che dopo essere rientrato da una breve vacanza rigenerante, pone subito l’attenzione sulle cose da fare: «L’estate palmese volge al termine e, nonostante l’attività amministrativa non si sia mai fermata, l’inizio di settembre segna un momento di riflessione e di ripartenza. Tanti sono i temi che sto già affrontando, dalla Varia alle opere pubbliche, dalla sanità alla crisi idrica».

Ranuccio non perde di vista l’ordinaria amministrazione: «Nel frattempo – spiega quindi il sindaco – sono ricominciate a pieno ritmo le azioni di manutenzione ordinaria su tutto il territorio comunale, con la pulizia di griglie, caditoie e pozzetti, gli interventi di bitumazione in alcuni tratti stradali particolarmente ammalorati, anche a seguito dei lavori per la fibra, la sostituzione di lampade non funzionanti in diverse zone della città e il completamento dell’illuminazione pubblica in contrada Scinà».