Il sindaco di Reggio alla Festa dell’Unità: «L’autonomia? Una norma fascista»

«L’autonomia differenziata è una norma fascista come ogni legge che mina la democrazia, i diritti e l’uguaglianza fra le persone. Le cose vanno chiamate col loro nome e dobbiamo continuare a costruire un'alternativa di programma e di colazione ai governi di destra della Regione e del Paese». Il sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà, ospite a Bagnara alla festa provinciale del Pd, non usa mezzi termini per smontare la “riforma Calderoli” e usa toni quasi fosse già candidato a governatore della Calabria: «È un accordo fra partiti giocato sulla pelle dell’Italia e sul futuro dei cittadini. Su queste cose tiene il Governo e non possiamo accettare che il Presidente della Regione Calabria, dopo aver votato sì all'autonomia differenziata in Conferenza Stato-Regioni, esprima dubbi a legge ormai approvata. Se aveva perplessità poteva e doveva esprimerla nella sede giusta, svolgendo appieno il ruolo istituzionale di difesa del territorio di cui ha l’onore di essere Presidente. Non l’ha fatto. Anzi, si è tirato indietro anche di fronte alla possibilità di impugnare la norma insieme ad altri Presidente di Regione. Non credo che i calabresi possano continuare a farsi prendere in giro. La Regione Calabria ha tanti problemi che il regionalismo differenziato acuirà».