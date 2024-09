Reggio Calabria, Il sindaco Falcomatà: "In atto una strategia che punta a smantellare il sistema della sanità territoriale pubblica"

"E' in atto una strategia complessiva che punta a smantellare l'intero sistema della sanità territoriale della quale non saremo nè complici nè silenti spettatori". E' quanto scrive in una nota il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà commentando le recenti notizie di tagli generalizzati alla sanità prospettati dall'Azienda Sanitaria Provinciale.

"L'Asp ci ha comunicato nei giorni scorsi che sarà soppressa la metà delle guardie mediche ad oggi presenti sul territorio metropolitano, circa cinquanta! Inoltre - ha aggiunto il sindaco - il laboratorio di analisi pubblico di via Willermin a Reggio Calabria è a rischio chiusura. Così come i poliambulatori di Gallico e di Pallaro. Quest’ultimo, a detta dell'Asp, sarebbe "alternativo" allo storico presidio di Via Padova, quindi dovrebbe essere soppresso l'uno o l'altro".

"La chiamano "razionalizzazione", ma si tratta di uno dei più feroci attacchi al diritto alla salute che il nostro territorio abbia mai vissuto che, combinato con la legge sull'autonomia differenziata, certificherebbe la morte del nostro sistema sanitario territoriale pubblico".