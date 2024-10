Reggio, elezioni comunali più vicine. Forse già nel prossimo ottobre

Alcuni li chiamano rumors. Altri boatos. Sono le voci che arrivano da dentro i Palazzi del potere. La notizia è che queste “voci” si stanno ripetendo nel tempo e sempre con maggiore forza e autorevolezza. Sembra, infatti, che il Governo Meloni abbia sul tavolo una proposta di legge per eliminare la proroga elettorale introdotta per il Covid che, di fatto, ha prorogato molte amministrazioni locali. E pare – secondo autorevoli fonti romane – che si stia preparando un election day per l’autunno 2025. Se queste voci fossero confermate dai fatti in tempi più o meno rapidi, il risultato sarebbe che si dovrebbe votare anche a Reggio per rinnovare il Consiglio comunale nel prossimo mese di ottobre. Ciò porterebbe a “soli” undici anni il governo-Falcomatà, ma soprattutto detterebbe un’accelerazione decisa ai tempi della politica per la scelta dei candidati a sindaci e delle liste che li dovranno accompagnare nell’ormai (quasi) imminente campagna elettorale.