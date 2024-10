Parco lineare sud di Reggio Calabria, l’assessore Costantino: «Eliminati gli scarichi fognari»

C’è una luce in fondo al tunnel. I cittadini di Reggio Calabria e i turisti dalla prossima estate, finalmente, potranno fare il bagno in tutta sicurezza al parco lineare sud. Nella giornata di ieri, infatti, l’assessore ai Lavori pubblici Franco Costantino ha dichiarato a Gazzetta del Sud che «la maggior parte degli scarichi fognari, quelli di grande dimensione, che sfociavano a mare sono stati eliminati. Nei prossimi mesi saranno eliminati anche quelli residui».

Era stata Legambiente, nei suoi ultimi report all’inizio di ogni estate, a mettere in evidenza la grave situazione degli scarichi fognari che sfociavano lungo il tratto di mare del parco lineare sud. Un problema conosciuto in città da decenni, ma che era rimasto irrisolto. L’inquinamento dell’area del Parco lineare sud cozzava con l’importante impegno economico affrontato dal Comune di Reggio Calabria che per riammodernare quello splendido tratto di lungomare ha investito molto.