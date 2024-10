Polo Territoriale Sna di Reggio Calabria, Princi: “Attivo un nuovo percorso in pillole per modernizzare e velocizzare la Pubblica Amministrazione calabrese”

“Appalti Pubblici gestiti attraverso il Mepa”. È questo il nuovo percorso formativo gratuito, già attivo, destinato ai dipendenti pubblici calabresi e promosso dal Polo territoriale SNA della Calabria. Ad annunciarlo è Giusi Princi, Presidente del Comitato di Coordinamento del Polo che, chiarendo che saranno accolte tutte le richieste di partecipazione, specifica: “Tale percorso, è frutto della collaborazione tra SNA, MEF e CONSIP. Risponde concretamente alla necessità di migliorare - spiega ancora Giusi Princi - le competenze del personale della pubblica Amministrazione garantendo l’efficienza e la trasparenza degli Enti calabresi su un tema delicatissimo che è quello degli acquisti pubblici, attraverso l’uso del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). Il Nuovo corso di formazione sul MePA - prosegue Princi - offre infatti ai dipendenti pubblici un’importante opportunità per consolidare le proprie competenze operative e migliorare la gestione degli acquisti sottosoglia attraverso il portale acquistinretepa.it, gestito da Consip per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In particolare, il corso si propone di fornire una preparazione completa sull’utilizzo delle funzionalità del MePA; sulla gestione delle Richieste di Offerta (RDO) e sulla ottimizzazione degli ordini a catalogo. Erogato sulla piattaforma FNA – PNRR Academy (accedendo al seguente link: https://www.pianoformazionerup.org/course/view.php?id=49), il corso sarà disponibile in modalità asincrona fino a dicembre 2024. È strutturato in moduli didattici indipendenti, per una durata complessiva di circa 5 ore”.