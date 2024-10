Reggio, la minoranza sfrattata da Palazzo S. Giorgio

L’accaduto di ieri mattina nella Sala dei Sindaci di palazzo San Giorgio ha come rispecchiato il titolo della (mancata) conferenza stampa indetta dall’opposizione di centrodestra. Vale a dire: “Antidemocrazia e Bavaglio”.

Lo sfratto

Al tavolo dei lavori si erano già seduti i consiglieri Mario Cardia, Antonino Maiolino, Federico Milia, Massimo Ripepi, Giuseppe De Biasi, Antonino Caridi e Armando Neri. Anche i giornalisti e i cineoperatori erano pronti. Ad un tratto, la sorpresa. Stop alla conferenza, comunque neppure di fatto iniziata. Saltato tutto. Dopo momenti di confusione, lo… sfratto si è concretizzato. E via via è emerso che l’evento, a quanto pare anticipato al Comune nel pomeriggio precedente, non sarebbe stato autorizzato non si sa se per mancanza di tempi tecnici. Di qui la decisione estemporanea del gruppo di centrodestra di spostarsi in piazza Italia per l’incontro con la stampa, svoltosi subito dopo fra la curiosità dei passanti. E con la sequela delle dichiarazioni dei protagonisti seguite, decisamente contrariate, nei confronti della maggioranza di centrosinistra che governa l’Amministrazione cittadina.