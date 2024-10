FdI contro l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria: un attacco alla democrazia

«In un quadro di desolazione che sta vivendo la città ormai da oltre dieci anni la maggioranza di centrosinistra decide di dare uno strappo a qualsiasi regola di garanzia all’interno di Palazzo San Giorgio».

Muovono da questa premessa Franco Germanò, responsabile FdI Enti Locali e Rapporti con i partiti, ed Ersilia Cedro presidente di FdI Reggio Calabria, i quali evidenziano che «quel che è accaduto a Palazzo San Giorgio e sta ancora accadendo costituisce un precedente assai singolare e gravissimo».

«Da un lato la proposta di modificare il Regolamento del funzionamento delle Commissioni Consiliari (che sono emanazioni del Consiglio), che comprime i diritti di controllo e vigilanza dei consiglieri comunali – spiegano i rappresentanti di FdI –, attraverso la quale si vorrebbe violare il diritto di ogni singolo consigliere comunale di poter verificare qualsiasi atto amministrativo prima del suo arrivo in aula, impedire di convocare in audizione dirigenti, assessori, sindaco, funzionari per l’approfondimento e la richiesta di chiarimenti sulle questioni poste all’ordine del giorno, dall’altro si vorrebbe vietare addirittura il diritto di rendere pubblico ciò di cui si discute in Commissione. Un bavaglio di sovietica memoria nei confronti dei consiglieri comunali e dei giornalisti».