Verso le amministrative a Reggio, il centrodestra punta Palazzo San Giorgio

Del resto bastava affacciarsi dal Cilea per vedere Palazzo San Giorgio e, per dirla con Paolo Villaggio, «fare sogni mostruosamente proibiti» . Il dato è tratto, dunque, e la campagna elettorale del centrodestra è già cominciata domenica pomeriggio al “Cilea”. Il problema principale sarà trovare un candidato che possa fare sintesi di tutte le anime della coalizione. L’optimum sarebbe la fresca eurodeputata Giusi Princi ma, per il momento, lei preferisce glissare: «Ci sono tante risorse in città da valorizzare. A me piace il mio ruolo a Bruxelles, da lì credo che potrò essere molto utile a Reggio e alla Calabria». In attesa, dunque, di anestetizzare l’eventuale “salvinata” sempre dietro l’angolo (sul punto Cannizzaro è netto: «Il candidato a sindaco sarà scelto a Reggio») la caccia al candidato giusto è già iniziata.

Intanto gli echi della grande parata del Cilea ancora non si sono spenti e sono gli stessi coordinatori calabresi dei 5 partiti di centrodestra a riprenderli: «Un “Cilea” così gremito forse non si è mai visto nella storia. Tanto da costringerci, per motivi di sicurezza, a sbarrare gli ingressi al Teatro per evitare l’accesso in sala alle ulteriori centinaia di persone accorse domenica pomeriggio per la manifestazione del centrodestra. È proprio con ciascuno di loro che ci scusiamo, e li ringraziamo per aver dato comunque il loro apporto. Ci saranno sicuramente altre occasioni in tempi brevi per dimostrare quanto grande sia l’entusiasmo e l’affetto attorno alla Coalizione che governa il Paese e la Regione».