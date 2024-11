Attività natalizie nei territori delle 14 ex circoscrizioni di Reggio Calabria, Falcomatà alle associazioni: « Grazie al vostro contributo potrà essere Natale ovunque»

A palazzo San Giorgio sono stati ricevuti i beneficiari dell’avviso pubblico del Settore Upi per le attività natalizie nei territori delle 14 ex circoscrizioni di Reggio Calabria. Ad accogliere i partecipanti il sindaco Giuseppe Falcomatà, l’assessore alla Programmazione Carmelo Romeo, il dirigente del settore Upi Tommaso Cotronei.

«Siamo contenti di questo primo assaggio di festività natalizie – ha chiarito preliminarmente il sindaco - e ancora perché in questi anni non siamo riusciti a creare il clima natalizio nelle zone periferiche, nelle aree più popolari e popolose della città come avremmo voluto perché, da un lato, il Comune in piano di riequilibrio non poteva prevedere delle risorse in più da destinare anche alle festività natalizie per i quartieri periferici e, dall’altro, le poche risorse della Città metropolitana venivano usate per addobbare le vie del commercio. Quest’anno, com’è stato per l’estate reggina, abbiamo cercato di fare qualcosa di più, dando riscontro a tutte le proposte, le idee e cercando di sostenere attivismo, impegno civico e professionale, sforzo culturale e di farlo individuando importanti risorse all’interno della programmazione natalizia. Da qui l’idea di suddividere, escludendo il centro storico, i fondi nelle ex 14 circoscrizioni, destinando 10mila euro a quartiere. Abbiamo registrato moltissima partecipazione, tant’è che abbiamo cercato di aumentare il budget ma non è stato possibile. Di 45 proposte sono state finanziate quindici».