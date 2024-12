Sopralluogo del vicesindaco della Metrocity Carmelo Versace a Bianco sulle strade provinciali 69 e 71

Il vicesindaco metropolitano di Reggio Calabria Carmelo Versace insieme al dirigente del settore Viabilità, Lorenzo Benestare e al funzionario Tito Misefari hanno effettuato un sopralluogo sulle strade SP 69 e SP 71, che interessano il territorio di Bianco, per verificare le criticità a seguito delle abbondanti piogge verificatesi nei mesi.

“L’attenzione di Città metropolitana è sempre costante al fine di salvaguardare in primis la sicurezza veicolare coinvolta”. Così il vicesindaco Versace che aggiunge: “Gli eventi atmosferici, verificatisi nei mesi precedenti, hanno infatti provocato dei danni significativi alla viabilità metropolitana; da qui la necessità di un intervento immediato, al fine di effettuare in primo luogo un’opera di ripristino e pulizia delle cunette che consenta nuovamente il deflusso dell’acqua, ma soprattutto la messa in sicurezza di arterie importanti che servono una popolazione numericamente importante”.

“Durante il sopralluogo - ha detto Versace - abbiamo registrato un sano confronto con gli amministratori locali, che hanno apprezzato la nostra attenzione e le battaglie portate avanti dal sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà, relativamente all'attribuzione delle deleghe da parte della Regione Calabria, che consentirebbero una programmazione metodica, con interventi mirati e risolutivi, senza andare alla ricerca di risorse fuori dal settore viabilità”.