Comune di Reggio Calabria, pianta organica sottodimensionata nonostante la stagione dei concorsi

La stagione dei concorsi è chiusa ma la pianta organica rimane ancora con diverse caselle mancanti. E in questo puzzle si dovrà individuare anche un’altra figura apicale, quella del direttore generale. Pare che i dissapori tra l’alto dirigente e i vertici dell’amministrazione comunale abbiano consumato tutti gli step di un rapporto ormai difficile da recuperare. Uno strappo che ha portato a delle dimissioni “concordate”. Quindi un altra figura da coprire in una fase non facile anche perché a fine legislatura si tratterebbe ormai di una parentesi di circa un anno. E poi si assiste a una sorta di fuggi fuggi di dipendenti. Si perché i concorsi banditi da diversi enti e ministeri ha portato a dei trasferimenti. Dipendenti comunali vincitori di concorsi che hanno preferito trasferirsi in altre amministrazioni, per avvicinarsi a casa o per fare carriera. Sono almeno una decina le dimissioni nelle ultime settimane. Il risultato? L’attesa iniezione di professionalità attesa non c’è stata e l’Ente rimane sotto organico. Certo si possono scorrere le graduatorie, operazione che si sta eseguendo, dove possibile. Ma non per tutti i profili. In alcuni casi infatti il numero degli idonei è risultato davvero basso mentre per altri la carenza di personale è emersa solo dopo.