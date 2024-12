Lido comunale di Reggio Calabria, al via l’iter per affidare i nuovi interventi

Il cantiere riaprirà presto per riqualificare ancora un’altra area. A Palazzo San Giorgio si lavora per avviare un altro lotto di interventi per il Lido Comunale. L’obiettivo è fare presto per riconsegnare prima della stagione estiva un’ampia area alla fruizione.

La macchina amministrativa ha avviato l’iter per affidare l’appalto integrato per la realizzazione dei lavori del “pacchetto” finanziato dal Ministero della Cultura grazie all’emendamento firmato dal parlamentare azzurro Francesco Cannizzaro. Oltre 3,5 milioni di euro per una manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori. Questo primo step è finalizzato all’individuazione di operatori economici interessati alla partecipazione al bando rivolto ad una specifica tipologia di imprese “abilitate” ad operare nel settore restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Impresa che dovrà prima provvedere alla progettazione esecutiva (che dovrà consegnare entro 45 giorni) e poi all’esecuzione dei lavori. Intanto è stato già chiuso lo studio di fattibilità che la prossima settimana dovrebbe essere approvato dalla Giunta. Del resto il percorso sembra già tracciato. Si procede in continuità rispetto a quello che è già stato realizzato con il primo intervento da 1,5 milioni già ultimato.