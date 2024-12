Villa San Giovanni, via libera all’acquisto dell’hotel Plaza con fondi regionali

L’iter che diverse volte la sindaca Giusy Caminiti ha illustrato dentro e fuori Palazzo San Giovanni è approdato in aula. L’ultimo consiglio comunale ha infatti preso atto della convenzione tra Regione Calabria e Comune finalizzata all’acquisto dell’immobile (l’ex hotel Plaza) che ospiterà la caserma dell’Arma.

Placet unanime dell’assemblea, dunque, a un percorso che in sala Caracciolo, prima della votazione, è stato introdotto dalla stessa prima cittadina la quale, in più occasioni, aveva già avuto modo di fotografare lo stato di avanzamento della procedura in relazione all’aspetto finanziamento; procedura che, con gli ultimi atti, poterà, appunto, ad ospitare nell’area della stazione ferroviaria la compagnia dei Carabinieri. Le risorse sono canalizzate nell’ambito del Piano di Azione e Coesione (Pac) 2007-2013.

Così come spiegato anche da Caminiti, la convenzione ha per oggetto la disciplina del rapporto tra la Regione e il beneficiario del contributo il cui importo è 800 mila euro a valere, appunto, sul Pac 2007-13. Per gli ulteriori 2 milioni a valere, invece, su Fsc 21-27, verrà sottoscritta specifica convenzione.