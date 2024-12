Porti, Ferro (FdI): grande attenzione da parte governo

«Il governo Meloni dimostra grande attenzione al rilancio delle attività portuali, con interventi importanti che riguardano realtà strategiche come Gioia Tauro. Il Consiglio dei Ministri ha infatti deciso la proroga contrattuale di altri due anni per i lavoratori portuali di Gioia Tauro, Taranto e Cagliari. Questo provvedimento garantisce ai lavoratori di poter trascorrere un Natale sereno con le proprie famiglie». E’ quanto afferma Wanda Ferro (FdI), sottosegretario all’Interno. «Ringrazio il ministro del Lavoro, Marina Calderone, - aggiunge - per il grande impegno profuso a favore dei portuali e, in particolare, dei lavoratori di Gioia Tauro, un pilastro fondamentale per il sistema portuale del Mezzogiorno e dell’intera nazione».