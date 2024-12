Reggio città universitaria avrà due campus?

Una valanga di punti all’ordine del giorno approvati con cui dare esecuzione agli adempimenti, ma è nei preliminari che si consumano le stoccate politiche. L’ultimo consiglio comunale del 2024 vede il sindaco Giuseppe Falcomatà scoccare dardi nei confronti dei partiti di Governo del centrodestra: «Va riconosciuto il lavoro svolto per il campus universitario a Reggio Calabria, un progetto del valore di 4 milioni di euro, ma che fine ha fatto il campus Agapi di Saline Joniche, che avrebbe dovuto includere la residenza universitaria, la mensa, un polo sportivo e attività di formazione?».

Ripercorre gli eventi che risalgono al 2021: «Il campus Agapi era stato presentato dagli stessi protagonisti di oggi, ricordo gli incontri con i rappresentanti dell’Università e dei Ministeri, per presentare un progetto da 90 milioni di euro. Che fine ha fatto? Qual è la verità? Reggio avrà due campus, o il primo progetto è stato messo da parte nel silenzio? Se è così, vorremmo capire il motivo e come si possa passare da 90 a 4 milioni. Dove sono finiti i 90 milioni del Pnrr?». Attorno a questo tema si chiede chiarezza tanto che il primo cittadino ha espresso la richiesta al presidente del Consiglio, Enzo Marra di convocare una seduta ad hoc sul futuro dell’offerta formativa. E poi non poteva mancare un’analisi sul “bruciante” ultimo posto della classifica de “Il sole 24 ore” sulla qualità della vita che secondo il primo cittadino ha scosso il senso di appartenenza. «Questa classifica ha fatto scoprire un sentimento di identità spesso sopito. Ha fatto dire ai reggini: “Guardiamo agli indicatori reali».