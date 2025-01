Caulonia, verso un nuovo vertice sulla variante alla Statale 106 aperto a tutti i Comuni interessati

«Non è pervenuta alcuna nota o invito a presenziare ad alcun incontro o tavolo tecnico. Altrimenti avremmo agito, come sempre, nella massima trasparenza. Ribadisco che è stata questa amministrazione ad accendere i riflettori sulla variante e intendiamo proseguire nella direzione del dialogo interistituzionale rappresentando le istanze dei cauloniesi».

Il primo cittadino di Caulonia, Francesco Cagliuso, risponde così al gruppo di minoranza “RinnoviAmo Caulonia” che giovedì gli aveva pubblicamente chiesto notizie in merito a un incontro, a Catanzaro, tra Anas e Regione in cui, ieri, si è discusso di Jonica e A2 e non solo, quindi, della variante Statale 106 a Caulonia e contestata dall’intera amministrazione, maggioranza ed opposizione unanimi, e dal Comitato spontaneo 106.

A quanto trapelato dalla cittadella regionale, durante la riunione si sarebbe stabilito che i funzionari regionali contatteranno il sindaco e decideranno se indire un meeting pubblico.

Quanto a Cagliuso, ribadisce la volontà di «proseguire l’interlocuzione iniziata nelle scorse settimane con i sindaci dei Comuni dello Stilaro-Allaro, attendendo ulteriori adesioni da parte di altri sindaci della Locride, per approfondire la questione della nuova variante della Statale 106 che ricade su Caulonia ma che ha un impatto su tutto il comprensorio».

Per il 16 gennaio, alle 18, è stato infatti convocato in seduta straordinaria congiunta, un Consiglio comunale all’auditorium Frammartino con la presenza dei Comuni di Monasterace, Camini, Riace, Stilo, Pazzano, Bivongi, Stignano e Placanica. Sono stati, inoltre, invitati i rappresentanti di diverse associazioni locali quali il Corsecom, la Protezione Civile, il “Comitato spontaneo 106” e l’associazione “Basta vittime sulla 106”. L’intento è quello di arrivare ad un’univoca proposta da consegnare alla Regione Calabria, all’Anas e a tutti gli organismi interessati, per la costituzione di un tavolo tecnico.