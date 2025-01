Reggio, Falcomatà tira le somme sul 2024: “Pnrr, in linea con le tempistiche”

A Palazzo San Giorgio ieri mattina il salone dei lampadari era saturo: la giunta municipale nelle prime file, i dirigenti del Comune, i presidenti di varie commissioni consiliari e qualche fortunato “curioso”... tutti convenuti per l’appuntamento voluto dal sindaco Giuseppe Falcomatà per diffondere un report di «trasparenza amministrativa» ma anche perché è giusto «comunicare ai cittadini ciò che è stato fatto nel 2024 e quello su cui si concentrerà l’Amministrazione» nel nuovo l’anno. Non senza aver ringraziato «assessori, consiglieri delegati, tutta la maggioranza che ha anche lavorato nelle commissioni» ma anche «dirigenti, funzionari e dipendenti, perché tutto quello che viene messo in campo è la traduzione in procedure amministrative e burocratiche dell'indirizzo politico, quindi senza la parte che spesso è più in ombra nulla potrebbe tradursi in realtà» ha chiosato il primo cittadino. Che poi ha sottolineato “in rosso e blu” come il 2024 sia stato «il primo anno fuori dal piano di riequilibrio, in cui siamo riusciti a liberare alcune risorse senza guardare al passato ma senza neanche dimenticarlo. Abbiamo avuto nuova linfa con 102 assunzioni, ma altrettanto importante è il numero 0 relativo al precariato: dal 2024 il Comune non ha nessun lavoratore precario tra le sue fila». Quindi il report entra nel vivo dei vari ambiti.