Reggio, la contro-conferenza dell'opposizione: “Falcomatà? Uniche cose concrete grazie a Cannizzaro e a FI”

«Gli undici anni di amministrazione Falcomatà? Servirebbe un atto di dolore laico da parte del sindaco e dei suoi». Il centrodestra di Palazzo San Giorgio passa all'attacco e contesta ritardi, inadempienze, impegni assunti e mai ottemperati. Nel corso della "contro-conferenza” seguita a quella del bilancio del primo cittadino, i consiglieri di opposizione smontano la campagna di promozione della maggioranza e argomentano: «Le uniche cose concrete sono frutto dell'intervento del parlamentare di Forza Italia Francesco Cannizzaro che attraverso i suoi emendamenti ha portato risorse per la città, dal Lido, al Porto anche quando il centrodestra non era al governo».

«Si vede che siamo entrati in campagna elettorale – sostiene Massimo Ripepi dando fuoco alle polveri – Falcomatà guarda già alle elezioni delle regionali e racconta bugie alla città, di questa pratica del resto – ironizza – è un campione olimpico». Passa in rassegna alcuni dei capitoli più spinosi: «Il Palazzo di Giustizia, dopo 9 anni di stallo il Ministero ha deciso di intervenire per sbloccare la situazione. E poi il Parco Lineare sud che ancora non sono riusciti a completare, San Giovannello rimasto nel limbo, le scalinare del waterfront inaugurate per tre volte. E ancora le periferie abbandonate, le circoscrizioni che non partono, e la vicenda Reggina. Potremmo ribattezzarlo Attila il sindaco. E poi il Ponte sullo Stretto, a prescindere da come andrà o da come la si pensi, è l'unico sindaco a non aver chiesto le opere di compensazione. E si tratta di 500milioni».

E Saverio Anghelone, di "Noi Moderati" incalza: «La regina delle incompiute? Sicuramente il Centro integrato di Mortara, l'opera più importante del Decreto Reggio. Da 15 anni si trascina una situazione di poca chiarezza con gli occupanti e una marea di rifiuti. Eppure perché la struttura venga ultimata manca poco, ma non sono riusciti a concludere questa partita strategica e simbolica».