Partecipate a Reggio, “tre sorelle” in ripartenza

«“Rispetto” è la parola dell’anno (2024, ndr) per la Treccani... e per noi il 2025 sarà l’anno del rispetto degli impegni assunti. Nutrendo sempre grande rispetto delle persone che con dignità, ogni giorno, svolgono servizi essenziali per la nostra comunità». Questa la chiosa conclusiva del sindaco Giuseppe Falcomatà alla conferenza stampa indetta ieri mattina a Palazzo San Giorgio per illustrare i risultati raggiunti da Atam, Hermes e Castore nel 2024 e le prospettive per l’anno appena iniziato, alla presenza dei tre amministratori delle società partecipate, rispettivamente Giuseppe Basile, Giuseppe Mazzotta e Domenico Mallamaci.

«Abbiamo deciso di separare il rendiconto sulle attività dell’Amministrazione comunale da quello di Atam, Hermes e Castore non perché le intendiamo come realtà divise ma perché le cose da comunicare sono effettivamente tante» ha aggiunto il sindaco, parlando delle società come «tre “sorelle”, un’unica realtà pubblica al servizio dei cittadini. Grandi i risultati registrati nel corso del 2024, ora la svolta».