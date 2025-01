Oncologia ospedale Locri, Calabrese: “Proposto all’Asp intitolazione reparto al dottor Condemi”

“Dopo aver accolto le varie istanze di cittadini, colleghi e amici del compianto dottor Giovanni Condemi, primario dell’Unità operativa complessa di Oncologia, e come già espresso in più occasioni istituzionali, ho indirizzato all’Asp la proposta di intitolazione del reparto al dottor Condemi.

Ho interloquito con il direttore generale dell’Asp dottoressa Lucia Di Furia che ringrazio per aver dimostrato sensibilità ed aver prontamente manifestato la massima disponibilità e condivisione verso questa proposta, sentimento comune di tutta la comunità e degli operatori sanitari che hanno lavorato con il medico”.

Così l’assessore regionale Giovanni Calabrese, alla vigilia dell’inaugurazione del nuovo polo oncologico Nole (Nuova oncologia Locri Epizefiri) all’ospedale di Locri, che si terrà il prossimo 27 gennaio.

“L’inaugurazione del nuovo reparto di Oncologia, realizzato con il progetto Nole ideato e promosso dall’Associazione “Angela Serra” per la ricerca sul cancro di cui è presidente il dottor Massimo Federico, è davvero un traguardo che emoziona e poter condividere questo momento ricordando il medico e tutte le persone che ci hanno creduto e che oggi non sono più con noi, è ancora più significativo. La riqualificazione di questo reparto – prosegue Calabrese – è stato l’esempio di sinergia tra pubblico e privato che ha messo in evidenzia il lavoro di squadra. Tutto ciò reso possibile grazie all’impegno dell’Associazione Angela Serra, alle tante donazioni dei cittadini, alla collaborazione dei Comuni, delle Istituzioni, del mondo delle associazioni e della scuola, alle iniziative a favore del progetto e alla sensibilità del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e di tutta la Giunta che, nel 2023, ha stanziato all’Associazione 500 mila euro per il completamento dell’importante progetto e ha sostenuto l’Asp di Reggio Calabria, con un finanziamento per l’acquisto di forniture di arredi per la rifunzionalizzazione”.