Villa San Giovanni, inviate le osservazioni per la Via del Ponte sullo Stretto

Il sindaco Giusy Caminiti ha inviato le osservazioni per la conferenza di Valutazione di impatto ambientale, redatte dopo il consiglio aperto sul Ponte e con i contributi di cittadini e professionisti a seguito degli avvisi pubblicati o depositati durante il consesso. Parte integrante pure la relazione, resa in assemblea, del responsabile dell’Ufficio tecnico Salvatore Foti, depositata agli atti con le osservazioni dei tecnici nominati dal sindaco a supporto della Commissione territorio. Osservazioni di natura procedurale, tecnico-documentale, ambientale e di tutela del territorio.

Intanto, mancano «informazioni utili alla valutazione e alla formazione di giudizi. La “relazione del progettista” è un elenco di attività da svolgere nell’ambito della redazione dell’esecutivo e questo pregiudica il diritto di esprimere un giudizio di merito», così come «la riduzione dei termini di legge per la presentazione delle osservazioni». Si analizza in particolare – spiegano sindaco e maggioranza – la fase di cantiere «che avrà conseguenze fortemente negative sulla qualità di vita».