La perplessità del sindaco di Villa San Giovanni: «Il Ponte sullo Stretto? Tutto viene presentato al futuro»

Il sindaco Giusy Caminiti, ieri a Roma per l’inizio della Conferenza dei servizi istruttoria sull’iter per la realizzazione del Ponte, è intervenuta in collegamento con il Tgr Calabria a margine degli ultimi passaggi della mattinata dedicati alle relazioni illustrative della società “Stretto di Messina”. «Un’illustrazione – ha specificato – sulla scia di quanto avvenuto già nei municipi, il 19 marzo a Villa e il 18 marzo a Messina, il cui sindaco è qui con me nella Capitale».

Si è trattato – ha rimarcato in sintesi il primo cittadino – di un focus con quello che, di fatto, verrà nello step del progetto esecutivo: «Purtroppo ciò che già ci aspettavamo, perché tutto viene presentato al futuro, che sarà l'approfondimento anche tecnologico-strutturale nella fase della progettazione esecutiva. Restano quindi i dubbi in più sedi ed occasioni esternati, ma la notizia più rilevante non è indirizzata all'avvio di questa conferenza indetta dal Mit quanto la pubblicazione della richiesta d’integrazione documentale che la Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale, cinquanta esperti del comitato scientifico del ministero dell’Ambiente, ha redatto ed inviato anche agli enti territoriali: 239 richieste molto fondate e che interessano diversi e numerosi aspetti».