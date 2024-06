Ponte sullo Stretto, solo una proroga per le osservazioni di Comune di Villa e Città metropolitana

«Proroga dei termini precedentemente comunicati per la formulazione di osservazioni, valutazioni e pareri da parte degli enti interessati che potranno essere, pertanto, trasmessi entro l’8 luglio». Questo il clou della risposta che dal Mit (Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto) è arrivata alle Città Metropolitane di Reggio Calabria e Messina e ai Comuni di Villa San Giovanni e Messina inerentemente a quanto richiesto nell’ambito della Conferenza dei servizi istruttoria per la realizzazione del Ponte.

Il Ministero, nel rispondere, fa riferimento a due note inviate anche da Reggio e Villa, rispettivamente il 17 maggio ed il 31: non atti diversi con differenti richieste, ma il medesimo indirizzato in prima battuta alla struttura tecnica e, in seguito, direttamente alla Conferenza dei servizi.

Gli enti, infatti, avevano inoltrato istanza per ottenere una sospensione, e non una proroga, dei termini della stessa Conferenza fino al 12 settembre o fino all’eventuale ulteriore termine di sospensione della “parallela” conferenza dei servizi dinnanzi al ministero dell’Ambiente.