Ponte sullo Stretto, il fronte del dubbio si allarga. Siclari (FI): "Ora risposte esaustive"

«Favorevole al collegamento stabile per i molteplici benefici in termini di sviluppo infrastrutturale e non solo, ma ciò non può discernere da una valutazione obiettiva e razionale sull’indispensabile tutela di ogni cittadino».

Il consigliere (coordinatore cittadino di Forza Italia) Daniele Siclari parla della sua posizione rispetto al Ponte, “fotografata” già durante il consesso sulle osservazioni alle integrazioni presentate dalla “Stretto” al Mase.

«In passato – evidenzia – la presenza forte delle istituzioni comunali ha tutelato i cittadini di Piale che, dalla realizzazione della galleria, stavano subendo disagi e addirittura il rischio di crollo delle abitazioni: un modello di concertazione chiave di volta per evitare danni più pesanti».

Insomma, Siclari ribadisce la propria convinzione sull’opera, ma rimarca il bisogno «di azioni a tutela del territorio e di rassicurazioni», tra cui «garanzie preventive dalla Stretto di Messina sul ripascimento, non programmato per la sponda calabrese, sulle interferenze coi sottoservizi, sullo spostamento a nord del depuratore di cui conoscere, subito, le modalità di realizzazione in vista di una riprogrammazione urbanistica della Villa del futuro».