Villa San Giovanni, il comitato “Titengostretto”: «Il dissenso sul Ponte è civile e non ideologico»

“Titengostretto” riflette su quanto promosso da Movimento No Ponte Calabria e da Spazio No Ponte Messina e ospitato dal Csc Nuvola Rossa di Villa. Una delle iniziative che hanno scandito il weekend ha visto protagonisti il pm Stefano Musolino, l’avvocato Arturo Salerni e il professore Alberto Ziparo, in un confronto su Ddl Sicurezza e Dl Ambiente e Infrastrutture.

«Personalità di spessore – scrive il Comitato – invitate ad offrire un contributo estremamente qualificato sui temi proposti Chi era presente, ha constatato la correttezza delle relazioni e del dibattito, l’oggettività dell’approccio ed il rispetto dei ruoli in primo luogo da parte del dottore Musolino, che prima ancora di iniziare la sua relazione, ha precisato di non assumere alcuna posizione in merito alla questione Ponte».

Ecco perché “Titengostretto” stigmatizza le polemiche attorno all’evento e definisce «strumentale la considerazione che la presenza di un magistrato di indiscutibile valore ed esperienza fosse inopportuna. Forse chi afferma questo – rimarca in una nota – non è al corrente che all’incontro erano presenti anche rappresentanti della minoranza villese in consiglio comunale e di illustri riferimenti locali dei partiti da sempre favorevoli all’opera. Al contrario, crediamo che sia stata la presenza più appropriata, considerato il clima che si respira intorno ad un’opera sulla quale è stato posto il veto al dibattito pubblico, sottratto il dialogo ed il confronto con territori e cittadini, ignorate le osservazioni richieste sulla consistenza e la fattibilità del progetto».