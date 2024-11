Ponte sullo Stretto, in un'area del porto di Gioia Tauro lo stoccaggio del materiale

Parte del materiale per la costruzione del Ponte sullo Stretto sarà sistemato nelle aree di stoccaggio delle aree retrostanti la parte sud del bacino di evoluzione del porto di Gioia Tauro destinate anche all’approdo delle navi che trasporteranno conci prefabbricati e le bobine dei cavi. Lo rende noto l’Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno Meridionale e Ionio affermando che è stata accolta una proposta in tal senso avanzata dalla stessa autorità.

Il progetto originario del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, è scritto in una nota, «individuava Gioia Tauro come porto di stoccaggio dei conci prefabbricati e delle bobine dei cavi per la costruzione e costituiva una sensibile interferenza con la operatività portuale, dovuta all’ormeggio delle navi che trasportavano tali materiali all’accosto 'alti fondali' della banchina di levante in concessione a Mct SpA e la interruzione della continuità logistica dovuta al passaggio di tali materiali verso aree retrostanti non in concessione. Nel corso della Conferenza dei servizi che il ministero delle Infrastrutture e trasporti ha promosso il 16 aprile 2024, l'Autorità di sistema portuale aveva depositato un parere, sottolineando l’impatto negativo e le dannose interferenze di tale progetto con le attività dei soggetti terminalisti, Mct in primis, e della operatività portuale in genere».