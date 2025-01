Villa San Giovanni, il dibattito sul Ponte sullo Stretto infiamma anche i social

I social, piaccia o meno, sempre più spazi di confronto, in particolare per argomenti di stretta attualità. E, soprattutto a Villa, il Ponte è tematica molto gettonata. Recente il dibattito, proprio su una piattaforma, che ha visto protagonisti Lorenzo Micari (già assessore, nonché delegato al congresso nazionale di FI) e Enzo Musolino, segretario cittadino del Pd.

Il tutto nasce da un post dell’ex amministratore ad evidenziare opportunità sociali, economiche e turistiche legate all’opera. «La retorica della tutela del territorio che talvolta si traduce in immobilismo, rischia di privare di una possibilità unica di crescita». Non manca una riflessione sul ricorso al Tar e su quanto scaturito rispetto l’azione giudiziaria di Comune e Città Metropolitana. Insomma necessario – ha scritto – «non ostacolare, ma realizzare nel rispetto di regole e ambiente, accompagnando con interventi che garantiscano sicurezza, sostenibilità e piena partecipazione delle comunità. È così che si esercita un vero senso democratico: ascoltando, dialogando, decidendo con coraggio per il bene comune. La politica non può essere solo esercizio di conservazione, ma deve assumere la responsabilità di scegliere, guardando al futuro e non alla paura del cambiamento. Il Ponte, risposta concreta a decenni di isolamento infrastrutturale».

Non si è fatto attendere il commento di Musolino: «Un pensiero che ha ad oggetto il “Ponte in sé” che in realtà non esiste. Esiste “questo” Ponte, con lo stesso progetto pieno di falle, transitato da Berlusconi a Salvini. La società committente deve dare ancora risposte e ottemperanza alle prescrizioni», ha rimarcato parlando di un appalto «redivivo grazie a una “leggina” che ha moltiplicato a dismisura i costi» ed elencando le questioni franco navigabile, mancanza di piano di cantierizzazione, espropriandi («in balia degli eventi e privi delle indennità per l’apposizione dei vincoli che ne hanno deprezzato le proprietà»), piano esecutivo per stralci funzionali, risorse sottratte.