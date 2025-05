La “Stretto” chiarisce a Villa San Giovanni (quasi) tutti i dubbi sul Ponte sullo Stretto

Sono stati l’ingegnere Valerio Mele (direttore tecnico), Gioacchino Lucangeli responsabile Alta sorveglianza, Progettazione stradale ed Espropri, gli ingegneri Daniele Scammacca e Rita Gandolfo (Cantierizzazione e Risoluzione interferenze e per il procedimento di Conferenza dei servizi) a presenziare, per la “Stretto di Messina”, alla Commissione Territorio aperta.

Riunione convocata dal presidente Pietro Idone su attività dell’organismo inerenti l’opera Ponte: un primo passaggio di natura tecnica volto a una comunicazione più specifica riguardante le varie fasi. Input giunto dai consiglieri di minoranza, soprattutto Domenico De Marco e Filippo Luicisano («con la presenza della “Stretto” – ha detto – la Commissione diventa strumento per fugare i dubbi, senza notizie fuorvianti. Auspichiamo altri incontri»).

