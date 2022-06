Reggio, casi di diabete in aumento tra i bimbi. «Bisogna alzare il livello di attenzione»

Alzare il livello di attenzione e sensibilizzazione sul diabete in età pediatrica con un gioco di squadra. Rispondono a tale obiettivo le diverse iniziative condivise per fare il punto sullo stato dei servizi assistenziali calabresi e garantire ai pazienti le cure migliori su tutto il territorio regionale. Il webinar organizzato dal dipartimento Tutela della Salute ha visto la partecipazione di tutti i centri regionali, facenti parte della “Rete diabetologica pediatrica calabrese” e delle associazioni di pazienti che collaborano con i detti centri; ed ancora il recente incontro, a Roma, di Agd Italia, il Coordinamento nazionale delle associazioni sparse sul territorio che si occupano di diabete in età pediatrica, a cui hanno preso parte anche alcune realtà di volontariato calabresi, tra cui l’Agd “Prof. Renato Caminiti” di Villa San Giovanni.

In Italia circa 300.000 persone, di cui circa 30.000 nella fascia di età pediatrica convivono con il diabete mellito di tipo 1; numeri destinati a crescere nei prossimi anni come dimostra il trend in continuo aumento, confermato anche da recenti studi epidemiologici che vedono la Calabria tra le regioni con il più alto tasso di incidenza. Nella nostra regione, risultano in carico ai centri pediatrici circa 800 bambini e ragazzi, con età inferiore ai 18 anni, con 50-60 nuove diagnosi per anno e un tasso di incidenza che, nella fascia di età 0-14 anni, è passato da 17 ogni 100.000 abitanti dell’ultimo decennio a poco più di 20 ogni 100.000 negli ultimi tre anni.

