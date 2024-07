Reggio, incrementata l’offerta terapeutica con il nuovo acceleratore lineare

C'è un nuovo che avanza e che si scrive sullo sviluppo della tecnologia e della scienza medica; su prestazioni che si caratterizzano per l’altissima precisione e selettività, diventando fonte concreta di speranza per i pazienti. Ecco il nuovo acceleratore lineare Elekta Versa HD in dotazione al reparto di Radioterapia del Gom, un’attrezzatura fondamentale ad elevare il parco tecnologico del Grande ospedale metropolitano, come più volte hanno rimarcato il commissario Gianluigi Scaffidi e il direttore sanitario Salvatore Costarella, rilanciando un impegno volto ad assicurare il meglio della qualità. Proprio come succede in questo caso dal momento che la macchina, allo stato dell’arte, va a potenziare ulteriormente la già vasta offerta assistenziale fornita in ambito oncologico dal GOM. Ebbene, dopo un importante lavoro tecnico-organizzativo che ha coinvolto le Unità operative di Radioterapia oncologica, Fisica sanitaria e Gestione tecnico patrimoniale, si è dato il via ufficialmente all’attività clinica del nuovo acceleratore lineare Elekta Versa HD. Ma la notizia è anche una altra: la nuova strumentazione sarà intitolata a Lilia Gaeta, il magistrato reggino che della sua battaglia contro il male ha fatto un momento di condivisione con tanti pazienti, che si è battuta per una sanità più vicina ai bisogni, sempre pronta, attendendo il suo turno di terapia nelle stanze dell’oncologia, ad ogni suggerimento utile nel superare le criticità.