A Bianco il cioccolato diventa opera d’arte

Giuseppe Patti si può considerare un “artista del cioccolato”. Giuseppe vive a Bianco, nella Locride, dove ha intenzione di aprire a breve una cioccolateria artigianale. «L’inizio è venuto per poter creare un uovo di Pasqua artigianale particolare – ci racconta Giuseppe – poi è cresciuta quella passione che nel corso degli anni mi ha portato ad apprendere le nozioni dei maestri cioccolatai di Modica, in Sicilia, per poi studiare la cioccolata e il cacao negli aromi e nel gusto in Baviera». Giuseppe lavora il cioccolato con intensità e lo accarezza fino a poterlo plasmare e creare delle opere d’arte artigianali, con forme di vario genere, dal cuore ai personaggi vari, ma tutte da gustare. Dopo aver lavorato in vari luoghi in Italia e all’estero, dove ha carpito i segreti dell’arte, Giuseppe Patti, che oggi ha 37 anni, è voluto ritornare in Calabria.

