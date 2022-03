Reggio, l’Avis incrementa la raccolta alla faccia della pandemia

La solidarietà e l’altruismo quale mission di sempre si uniscono al valore della pace richiamata dalla bandiera come segno di vicinanza al popolo ucraino in questo momento di grande difficoltà.

È un tavolo di lavori speciale quello che ha accompagnato la tradizionale assemblea annuale dell’Avis comunale tenutasi nella sede sociale di Corso Garibaldi. L’evento, incentrato sulla “fotografia” introduttiva della presidente Myriam Calipari, ha visto l’approvazione del bilancio consuntivo 2021; la ratifica del preventivo 2022; la nomina dei delegati all’assemblea Avis provinciale e l’approvazione delle proposte di candidatura dei delegati per l’assemblea regionale e nazionale. Tra i momenti, le relazioni del direttore sanitario comunale Demetrio Labate e del tesoriere Antonio Perla; gli interventi dell’organo di controllo Santina Inserra; del consigliere nazionale Mimmo Nisticò e della presidente dell'Avis provinciale Vanna Micalizzi.

A balzare agli occhi, un dato su tutti: l’incremento totale di circa 5.4%, pari a 400 sacche in più con cui si è conclusa l’attività di raccolta dell’anno 2021. « Un risultato superiore a quello prospettato frutto di un chiaro sinergismo tra AVIS, comunità e istituzioni. Ponendo a paragone le rese trimestrali tra il 2020 e il 2021, si è assistito a un costante andamento incrementato della raccolta di unità di sangue intero e plasma», ha annunciato Labate. Ed ecco la presidente. Tra recente passato e futuro, si snoda il nuovo cammino dell’associazione.

