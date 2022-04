Reggio, con "Canestri di pace" il Csi promuove sport e non violenza

Centouno bambini tra i 7 e gli 11 anni hanno preso parte al PalaColor di Pellaro, alla manifestazione “Canestri di Pace” promossa dal Csi.

Un pomeriggio di festa e divertimento, in cui i giovanissimi atleti si sono confrontati in numerose partitelle a squadre miste davanti ad una importante cornice di pubblico. Tante famiglie, infatti, hanno scelto di condividere con i propri figli o nipoti un pomeriggio di sorrisi e corse dietro un pallone. La manifestazione, la prima tappa di un percorso educativo, inaugura anche per i giovanissimi del settore minibasket Csi la stagione delle partitelle che, speriamo, possa accompagnarli nel percorso di crescita psico-motoria, tecnica e soprattutto umana. La kermesse cestistica Csi ha visto protagoniste diverse società sportive del territorio. Hanno preso parte al pomeriggio di festa Csi l’associazione Basket Pellaro, la Kleos, il Nuovo Basket Soccorso, la Fortitudo Pellaro e l’associazione Diabaino Vip di Gioia Tauro.

Le squadre si sono affrontate in partitelle a metà campo al termine delle quali, però, non ci sono stati né vincitori né sconfitti essendo prive di punteggio finale, in piena comunione con l’intento primario della manifestazione Csi, evento sportivo ludico - promozionale, improntato sulla festa e sull’incontro, con tutti i bambini premiati, a prescindere dall’esito delle gare. Il premio speciale Csi ha entusiasmato ed emozionato i piccolissimi atleti. Infatti, ogni bambino, ha ricevuto in regalo un pallone da minibasket.

