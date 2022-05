Reggio, le borse di studio Biesse in ricordo di Rita Atria

Il ricordo di Rita Atria, la più giovane​ testimone di giustizia, diventa fonte di stimolo e di speranza​ per Suamy Federica​ Ciccarelli e Aurora Costantino, le​ due studentesse dell'Alberghiero di Villa San Giovanni premiate con le borse di studio consegnate dalla Biesse attraverso le proprie quote associative​.

Dal loro impegno profuso durante il percorso “Testimoni di legalità” (le alunne,​ frequentano la quarta classe EAT​), nasce la bella iniziativa tenutasi al Museo nazionale che ha avuto al centro la “bellezza​ che salverà​ il mondo”. La Biesse, in collaborazione​ con il MArRC,​ l’Alberghiero di Villa e l’Ussm, ha​ avvicinato i ragazzi a quella “bellezza ​speciale” che si affina con l'arte e con la conoscenza del grande patrimonio​ artistico e culturale, meravigliosi​ reperti​ archeologici riportati​ alla luce dal nucleo tutela ambiente​ dei Carabinieri​.​

