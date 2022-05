Università Reggio, il Senato accademico avvia “l’era” Costabile

La prima seduta del Senato accademico dopo il terremoto giudiziario che ha scosso fin dalle fondamenta l’Ateneo reggino.

Ieri l’organo che determina la politica culturale dell'Università, ha ratificato la nomina del nuovo rettore, Felice Antonio Costabile, il docente ordinario di Diritto romano e Diritti dell’antichità del dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze umane, decano della Mediterranea chiamato a guidare l’Ateneo. Operazione con cui il Ministero ha sciolto un nodo che rischiava di paralizzare le attività dell’università in un momento delicato. A distanza di una manciata di giorni dalla nomina del Ministero, avvenuta il 4 maggio, si tracciano le rotte guardando alle scadenze e agli adempimenti necessari e improrogabili per far funzionare la “macchina” costruita in quattro decenni.

Si fa quadrato e si punta al gioco di squadra. Questa la strategia per garantire la continuità di una realtà che rappresenta un patrimonio del territorio. Questo lo spirito della riunione dell’organo che abbraccia le diverse anime della comunità accademica.

