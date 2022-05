Gioia Tauro, la Diocesi inaugura l’emporio solidale

È stato inaugurato domenica pomeriggio, in via Serra, nei locali adiacenti il Duomo, il primo emporio solidale della Diocesi di Oppido-Palmi, alla presenza del vescovo, Mons. Francesco Milito e dei parroci delle quattro parrocchie don Antonio Scordo, don Giovanni Gentile, don Natale Ioculano e don Giovanbattista Tillieci.

L’emporio solidale “Carrello della Condivisione” è un progetto che afferisce alla Caritas interparrocchiale, sorta recentemente, frutto della trasformazione dei singoli centri di distribuzione di alimenti delle parrocchie (Sant’Ippolito Martire, Maria SS Portosalvo, San Francesco da Paola e San Gaetano Catanoso) per contrastare la crescente povertà.

«Il “Carrello della Condivisione” – ha affermato il vescovo Milito – è espressione di lavoro unitario dei parroci di Gioia Tauro e degli operatori Caritas, un’azione pastorale che diventa risposta di carità ai bisogni di tante famiglie».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata