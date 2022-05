Reggio, Chiara Giordano orgoglio del “Campanella”

Un'altra studentessa reggina si conferma tra le eccellenze nazionali. Chiara Giordano, allieva della 5 G Liceo Classico “T. Campanella”, già prima classificata nella gara regionale per la Calabria della X edizione 2021-2022 delle Olimpiadi di lingue e civiltà classiche per la sezione Lingua e civiltà greca, ha partecipato alla finale nazionale e conseguito una brillante affermazione, classificandosi al terzo posto per la stessa sezione di gara di Lingua e civiltà greca con un lusinghiero giudizio sul suo elaborato da parte della commissione esaminatrice: "la candidata ha redatto un elaborato che si segnala per l’espressione chiara e lineare senza appesantimenti retorici e per una struttura logica limpida e coerente. Lo svolgimento è aderente alla traccia e rivela una buona competenza a livello di contenuti con rilievi sempre pertinenti. Da sottolineare il carattere semplice e sorvegliato dell’esposizione che la rende particolarmente efficace". Chiara ha ricevuto il premio nella cerimonia svoltasi a Roma il 13 scorso nella sala Spadolini del Ministero della Cultura.

