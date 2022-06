Scilla, torna la “Magica Notte di Chianalea”

L’associazione “Incontriamoci Sempre” presenterà il 20 giugno alle 18,30 presso un noto locale l’evento culturale denominato “La Magica notte di Chianalea- Premio Pesce Spada d'oro”. I giornalisti assisteranno al tramonto e ad un'anteprima del premio Pesce Spada d’Oro dalla barca Rhegion , la barca greca di Ulisse. La manifestazione è in programma per l’11 luglio e quest’anno si arricchisce della presenza dell’artista Fulvio Cama, grazie alla sua “Barca di Ulisse”.

«Prevediamo un boom di presenze tra i vicoli di Chianalea» ha detto Pino Strati, presidente di “Incontriamoci Sempre” «e tante saranno le imbarcazioni presenti in loco per assistere alla serata teatrale in mare, dalla mitologia di Scilla e Cariddi ai versi di Omero. Grazie alla presenza del maestro orafo Michele Affidato e dell'imprenditore scillese Tonino Polistena, parteciperemo ad una vera magia scenica nella bellissima Chianalea. Ci auguriamo di avere accanto le due meravigliose passerelle scillesi e il “luntre” storico di Chianalea».

L’area sarà illuminata a giorno grazie ad alcuni fari e la serata si concluderà con la cerimonia di premiazione del premio Pesce Spada d'oro.

© Riproduzione riservata