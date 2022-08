Reggio, che bello ritrovarsi ancora... dopo 30 anni

Una location d’eccezione sul lungomare più bello d’Italia. È questo il luogo in cui la “mitica” VB Periti si è ritrovata per festeggiare i trent’anni dal diploma. Classe 1992 del glorioso istituto tecnico commerciale Raffaele Piria formata per il 99% da donne e da un solo uomo. Tutti hanno imboccato strade diverse, in molti hanno continuato a frequentarsi, altri meno, ma ricordare i vecchi tempi a distanza di tre decenni è stato matematico. Così come rivivere le sensazioni di un tempo, le risate (tante) e le pazzie (moltissime) con un pizzico di nostalgia e una complicità rimasta intatta nonostante lo scorrere degli anni.

