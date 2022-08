A Polistena la seconda dimora storica calabrese

In pieno centro storico, a due passi dal Duomo, sorge un antico palazzo, con annessa corte interna di fine ’700 e splendido salone rinascimentale, che grazie all’intraprendenza e alla lungimirante visione di futuro dei fratelli polistenesi Francesco, Marco ed Antonello Romeo diverrà la seconda dimora storica in Calabria (l’altra sorge a Cosenza, in cui si potrà anche soggiornare). Il palazzo storico offrirà oltre alla possibilità di soggiornarvi all’interno, diverse aree comuni aperte al pubblico, il solarium diverrà luogo di osservazione h24 delle bellezze dell’intera Piana, porto compreso, per essere un nuovo punto di riferimento e di ritrovo per l’intera comunità reggina e non solo.

Ma in settimana, nel salone rinascimentale dello storico palazzo, si firmerà un importante ed atteso accordo sotto il segno dei colori amaranto della Reggina Calcio. Le Corti-B&B e Dimora Storica della famiglia Romeo, infatti, continua ad investire sul territorio calabrese, sulla storia, l’arte e la cultura a Polistena e sullo sport, con uno sguardo orientato al futuro ecosostenibile e turistico della Calabria. Nel salone rinascimentale della ormai storica dimora polistenese si siglerà l’accordo che vedrà “Le Corti” affiancare la società sportiva Reggina Calcio 1914 per tutta la durata del campionato nazionale di serie B.

