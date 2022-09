San Procopio, emigrato da 84 anni premiato in Comune

Il Comune di San Procopio, per mano del sindaco Francesco Posterino, nel corso di una partecipata cerimonia improntata tutta sulla calabresità gli ha consegnato una targa ricordo al 96enne Saverio Campagna: “L’amministrazione comunale gli riconosce il merito di avere contribuito con tenace passione, ed esemplare attaccamento al luogo natio e al forte impegno per lo sviluppo civile e sociale della nostra comunità”.

Pur emigrato in America da 84 anni, Saverio Campagna puntualizza di essere un “italo-americano” che rimane fermamente ancorato al paese d’origine dove con una ormai consolidata cadenza biennale fa ritorno assieme alla moglie signora Domenica, nata a Sinopoli e sposata nel 1963, a turno accompagnati dal figlio o da una delle tre figlie, in questa circostanza da Stefania.

